Деякі гравці збірної Бразилії більше думають про розваги, ніж про путівку на чемпіонат світу-2026.

У збірній Бразилії незадоволені поведінкою кількох гравців перед матчем відбору на ЧС-2026 проти Венесуели.

Неймар висміяв фаната, який закидав його попкорном: "Нехай тренується і виходить на поле замість мене"

Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на журналіста Матеуса Балді, Вінісіус, Неймар та Рішарлісон за кілька годин до відбіркової зустрічі влаштували вечірку з жінками в готелі. Деякі жінки начебто покинули готель тільки рано вранці.

Варто зазначити, що збірна Бразилії зіграла внічию з Венесуелою (1:1). Нараз бразильці посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Аргентини на два бали. Наступний матч Неймар і Ко проведуть з Уругваєм 18 жовтня.

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