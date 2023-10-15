Некоторые игроки сборной Бразилии больше думают о развлечениях, чем о путевке на чемпионат мира-2026.

В сборной Бразилии недовольны поведением нескольких игроков перед матчем отбора на ЧМ-2026 против Венесуэлы.

Неймар высмеял фаната, забрасывавшего его попкорном: "Пусть тренируется и выходит на поле вместо меня"

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Матеуса Балди, Винисиус, Неймар и Ришарлисон за несколько часов до отборочной встречи устроили вечеринку с женщинами в отеле. Некоторые женщины якобы покинули отель только рано утром.

Стоит отметить, что сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой (1:1). Сейчас бразильцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от Аргентины на два балла. Следующий матч Неймар и Ко проведут с Уругваем 18 октября.

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