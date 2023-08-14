Парижани позбудуться однієї зі своїх зірок з величезною зарплатою. Відсутність Неймара у заявці на матч Лор'яном не була випадковою – він готується змінити клуб.

ПСЖ погодився на трансфер Неймара – тепер все залежить від бразильця

За інформацією The Athletic, 31-річний нападник вже проходить медогляд перед трансфером в Аль-Хіляль. Раніше повідомлялося, що клуб із Саудівської Аравії запропонував Неймару контракт на два сезони із загальною зарплатою у 160 мільйонів євро.

Нагадаємо, бразилець став гравцем ПСЖ влітку 2017 року за 222 млн євро, що й досі залишається рекордним трансфером в історії футболу. Неймар загалом відіграв за парижан 173 матчі, у яких забив 118 голів та віддав 77 асистів.

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