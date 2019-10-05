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Неймар в Барселону: Грізманн може стати розмінною монетою у трансфері бразильця

10:49 503 Читать на русском
Неймар в Барселону: Грізманн може стати розмінною монетою у трансфері бразильця
Антуан Грізманн / AFP

Барселона не залишає спроб підписати зірку ПСЖ Неймара та продовжує шукати нові варіанти.

Керівництво Барселони готове запропонувати ПСЖ літнього новачка Антуана Грізманн в обмін на Неймара, повідомляє Le10Sport.

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За інформацією видання, Грізманн поки не зміг адаптуватися в Барселоні та не може знайти спільну мову з Ліонелем Мессі. Додамо, що каталонці усе літо вели переговори із Неймаром, але так і не змогли домовитись щодо трансферу бразильця із ПСЖ.

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Нагадаємо, Грізманн зі скандалом перейшов до Барселони минулого літа з Атлетіко за 120 млн євро. У поточному сезоні 28-річний гравець провів 9 поєдинків у футболці "синьо-гранатових", відзначившись трьома голами і двома асистами.

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Теги
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