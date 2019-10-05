Неймар в Барселону: Гризманн может стать разменной монетой в трансфере бразильца

Барселона не оставляет попыток подписать звезду ПСЖ Неймара и продолжает искать новые варианты.

Руководство Барселоны готово предложить ПСЖ летнего новичка Антуана Гризманна в обмен на Неймара, сообщает Le10Sport.

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По информации издания, Гризманн пока не смог адаптироваться в Барселоне и не может найти общий язык с Лионелем Месси. Добавим, что каталонцы все лето вели переговоры с Неймаром, но так и не смогли договориться насчет трансфера бразильца с ПСЖ.

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Напомним, Гризманн со скандалом перешел в Барселону прошлым летом из Атлетико за 120 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 9 матчей в футболке "сине-гранатовых", отметившись тремя голами и двумя ассистами.