Неймар покинув Барселону, не дочекавшись суду проти колишнього клубу

Схоже, форвард ПСЖ Неймар вирішив не бруднитись юридичними справами та повернувся в Париж.

Напередодні Неймар прибув у Барселону для вирішення фінансових суперечок з "блаугранас". Суд повинен був відбутись 27 вересня, але зірковий нападник вирішив покинути столицю Каталонії, повідомляє Mundo Deportivo.

Неймар повернувся в Барселону – бразилець судиться з колишнім клубом через невиплату бонусів

27-річний гравець не гаяв час в Барселоні та встиг провести вечір у колі своїх друзів, серед яких був хавбек чемпіона Іспанії Артур.

Між представниками Неймара та Барси відбувається консультація щодо можливого вирішення конфлікту без втручання суду.

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Нагадаємо, бразилець звинувачує колишній клуб у неповній виплаті свого бонуса у 2016 році. В позові проти Барселони вимагається виплата у розмірі 18 млн євро.