Неймар – про конфлікт з вболівальниками ПСЖ: Це як стосунки з дівчиною

Зірка ПСЖ Неймар вірить, що їхня "любов" з фанатами парижан ще відродиться.

"Мої стосунки з фанатами ПСЖ схожі на відносини з дівчиною. Коли справи йдуть погано, ти не розмовляєш з нею.

Неймар знову постраждав від фанатів ПСЖ – бразильця закидали різним непотребом прямо на полі

З великою любов'ю і обіймами все повернеться на свої місця. Я віддам життя на полі для успіху ПСЖ", – цитує Неймара Get French Football News.

Нагадаємо, паризькі вболівальники розлючені на 27-річного бразильця через його заяви про бажання покинути клуб влітку. Трансфер так і не відбувся, тому зараз Неймар "пожинає плоди" своїх капризів.

В поточному сезоні Ліги 1 форвард провів 4 матчі, в яких відзначився трьома голами.

Ліга 1: Неймар та Мбаппе приносять перемогу ПСЖ, Монако розгромив Брест, Ліон зазнав чергового провалу в матчі з Нантом