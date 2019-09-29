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Неймар – про конфлікт з вболівальниками ПСЖ: Це як стосунки з дівчиною

10:12 139 Читать на русском
Неймар – про конфлікт з вболівальниками ПСЖ: Це як стосунки з дівчиною
Неймар / Фото WST

Зірка ПСЖ Неймар вірить, що їхня "любов" з фанатами парижан ще відродиться.

"Мої стосунки з фанатами ПСЖ схожі на відносини з дівчиною. Коли справи йдуть погано, ти не розмовляєш з нею.

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З великою любов'ю і обіймами все повернеться на свої місця. Я віддам життя на полі для успіху ПСЖ", – цитує Неймара Get French Football News.

Нагадаємо, паризькі вболівальники розлючені на 27-річного бразильця через його заяви про бажання покинути клуб влітку. Трансфер так і не відбувся, тому зараз Неймар "пожинає плоди" своїх капризів.

В поточному сезоні Ліги 1 форвард провів 4 матчі, в яких відзначився трьома голами.

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Теги
Франція футбольні фанати Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Неймар в Барселону
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