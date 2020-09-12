Неймар став зіркою реклами Puma – не обійшлось без зухвалого порівняння з легендами футболу
Зірка ПСЖ Неймар яскраво розпочав співпрацю із Puma – бразилець пригадав найяскравіші моменти легенд футболу.
"Я ріс на відео з грою таких легенд, як Пеле, Кройф, Еусебіо і Марадона. Вони були королями на полі, королями мого виду спорту. І їх об'єднували любов до гри, величезне бажання показувати свої найкращі якості і характер.
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Не завжди все впирається в те, щоб стати найкращим або найсильнішим, іноді важливіше за все – надихати майбутні покоління. Це завжди було моєю мрією – все віддавати футболу, тому що футбол дав мені все те, що у мене є.
Я хочу повернути ту спадщину, яку все ті зірки залишили на полі. Хочу повернути моменти з історії, повторити їхню магію, яку вони творили в своїх класичних шкіряних бутсах – і в таких саме бутсах залишити свою спадщину. Всі вони грали в бутсах Puma, і всі вони творили магію в бутсах KING.
Кожен раз, коли я буду зашнуровувати свої бутси KING, я буду докладати всіх зусиль, щоб домогтися поставлених цілей і прославляти своє ім'я, а також імена тих, хто носив бутси KING до мене", – зазначив Неймар у заяві, присвяченій початку співпраці із спортивним брендом.
Додамо, що бразилець нещодавно припинив співпрацю із Nike, яка тривала 15 років та став обличчям Puma.
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