Неймар відмовився від співпраці з Nike – бразилець заробив неймовірну суму
10:28 - Читать на русском
Зірка ПСЖ Неймар вирішив змінити свого багаторічного спонсора.
Неймар не зміг домовитись з Nike щодо продовження угоди, повідомляє журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі у своєму твіттері.
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Бразилець став одним з облич американської компанії, з якою співпрацював протягом 13 років і заробив близько 105 млн доларів. Неймар вже знайшов заміну та стане представником Puma з початку нового року.
До слова, нападник провів 27 матчів у складі ПСЖ у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 19 голів та 12 асистів.
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