Неймар не зміг домовитись з Nike щодо продовження угоди, повідомляє журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі у своєму твіттері.

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Бразилець став одним з облич американської компанії, з якою співпрацював протягом 13 років і заробив близько 105 млн доларів. Неймар вже знайшов заміну та стане представником Puma з початку нового року.

До слова, нападник провів 27 матчів у складі ПСЖ у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 19 голів та 12 асистів.

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