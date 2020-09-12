"Я рос на видео с игрой таких легенд, как Пеле, Кройфф, Эусебио и Марадона. Они были королями на поле, королями моего вида спорта. И их объединяли любовь к игре, огромное желание показывать свои лучшие качества и характер.

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Не всегда все упирается в то, чтобы стать лучшим или самым сильным, иногда важнее всего – вдохновлять будущие поколения. Это всегда было моей мечтой – все отдавать футболу, потому что футбол дал мне все, что у меня есть.

Я хочу вернуть ту наследие, которое все те звезды оставили на поле. Хочу вернуть моменты истории, повторить их магию, которую они создавали в своих классических кожаных бутсах – и в таких же бутсах оставить свое наследие. Все они играли в бутсах Puma, и все они творили магию в бутсах KING.

Каждый раз, когда я буду зашнуровывать свои бутсы KING, я буду прилагать все усилия, чтобы добиться поставленных целей и прославлять имя, а также имена тех, кто носил бутсы KING ко мне", – отметил Неймар в заявлении, посвященному началу сотрудничества со спортивным брендом.

Добавим, что бразилец недавно прекратил сотрудничество с Nike, которая длилась 15 лет и стал лицом Puma.

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