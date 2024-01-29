Бразилець наразі відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки. Неймар травмувався ще в жовтні, виступаючи за Аль-Хіляль.

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Нападник відвідав день народження бразильської легенди Ромаріо, якому виповнилося 58 років. На фото та відео видно, що Неймар набрав кілька зайвих кілограмів, перебуваючи на лікарняному.

Нагадаємо, бразилець влітку перебрався до Саудівської Аравії. За Аль-Хіляль Неймар зіграв п'ять матчів, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі. Очікується, що нападник може повернутися на поле наприкінці поточного сезону.

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Neymar s’est rendu à la fête d’anniversaire de la légende brésilienne Romário (58 ans)…



Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en octobre, Neymar, joueur d’Al-Hilal en Arabie saoudite, poursuit sa convalescence au Brésil, et son retour à la compétition n’est… pic.twitter.com/IuiviT1cbH — Foot Mercato (@footmercato) January 28, 2024