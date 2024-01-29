Бразилец сейчас восстанавливается от разрыва крестообразной связки. Неймар травмировался еще в октябре, выступая за Аль-Хиляль.

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Нападающий посетил день рождения бразильской легенды Ромарио, которому исполнилось 58 лет. На фото и видео видно, что Неймар набрал несколько лишних килограммов, находясь на больничном.

Напомним, бразилец летом перебрался в Саудовскую Аравию. За Аль-Хиляль Неймар сыграл пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи. Ожидается, что нападающий может вернуться на поле в конце сезона.

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Neymar s’est rendu à la fête d’anniversaire de la légende brésilienne Romário (58 ans)…



Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en octobre, Neymar, joueur d’Al-Hilal en Arabie saoudite, poursuit sa convalescence au Brésil, et son retour à la compétition n’est… pic.twitter.com/IuiviT1cbH — Foot Mercato (@footmercato) January 28, 2024