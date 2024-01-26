"Ясна річ, нам подобається Кіліан Мбаппе. Він хороший гравець, він сильний, і я сподіваюся побачити, як він грає в Саудівській Аравії – у будь-якій команді нашого чемпіонату.

Мбаппе остаточно визначився зі своїм майбутнім – він зможе заробити понад 400 млн євро

Саудівська Аравія зараз є монстром ринку. У нас є Кріштіану Роналду, Карім Бензема... У нас сильний чемпіонат, і ми знову будемо дивувати. Приїдуть нові зірки. Саудівська Аравія планує стати країною номер один у футболі. Скоро", – цитує саудівського принца Carré.

Нагадаємо, що минулого літа Мбаппе відповів відмовою на пропозицію Аль-Хіляля. Саудівський клуб пропонував йому зарплату в розмірі 200 млн євро і дворічний контракт.

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