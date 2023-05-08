Нещодавно ультрас ПСЖ влаштували акцію протесту, вимагаючи, щоб бразилець та Мессі покинули клуб. Група фанатів навіть вирушила до будинку Неймара, біля якого вигукувала образи на адресу зірки.

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Як повідомляє Téléfoot, нападника розлютила поведінка ультрас, але він не збирається подавати скаргу в поліцію. Натомість Неймар задумався про те, щоб покинути ПСЖ вже влітку поточного року. Раніше оточення гравця відкидало будь-які ідеї щодо переїзду в інший чемпіонат.

Нагадаємо, що чинна угода бразильця з французьким клубом діє до 2025 року. Нещодавно керівництво Челсі контактувало з ПСЖ щодо трансферу Неймара. Паризький клуб не буде перешкоджати нападнику покинути Францію у випадкунадходження гарної пропозиції.

Selon nos informations, Neymar, bien que choqué par la venue de supporters devant son domicile cette semaine, n’a pas souhaité porter plainte.



Le Brésilien ouvre toutefois la porte à un départ cet été (@SaberDesfa) pic.twitter.com/0VDKXJxoJW — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 7, 2023

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