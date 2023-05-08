Недавно ультрас ПСЖ устроили акцию протеста, требуя, чтобы бразилец и Месси покинули клуб. Группа фанатов даже отправилась к дому Неймара, возле которого выкрикивала оскорбления в адрес звезды.

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Как сообщает Téléfoot, нападающего разозлило поведение ультрас, но он не собирается подавать жалобу в полицию. Вместо этого Неймар задумался о том, чтобы покинуть ПСЖ уже летом текущего года. Ранее, окружение игрока отвергало любые идеи по переезду в другой чемпионат.

Напомним, что действующее соглашение бразильца с французским клубом действует до 2025 года. Недавно руководство Челси контактировало с ПСЖ относительно трансфера Неймара. Парижский клуб не будет препятствовать нападающему покинуть Францию в случае поступления хорошего предложения.

Selon nos informations, Neymar, bien que choqué par la venue de supporters devant son domicile cette semaine, n’a pas souhaité porter plainte.



Le Brésilien ouvre toutefois la porte à un départ cet été (@SaberDesfa) pic.twitter.com/0VDKXJxoJW — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 7, 2023

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