Неймар шокирован поведением фанатов ПСЖ – бразилец принял неожиданное решение
Нападающий ПСЖ Неймар задумался о своем будущем.
Недавно ультрас ПСЖ устроили акцию протеста, требуя, чтобы бразилец и Месси покинули клуб. Группа фанатов даже отправилась к дому Неймара, возле которого выкрикивала оскорбления в адрес звезды.
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Как сообщает Téléfoot, нападающего разозлило поведение ультрас, но он не собирается подавать жалобу в полицию. Вместо этого Неймар задумался о том, чтобы покинуть ПСЖ уже летом текущего года. Ранее, окружение игрока отвергало любые идеи по переезду в другой чемпионат.
Напомним, что действующее соглашение бразильца с французским клубом действует до 2025 года. Недавно руководство Челси контактировало с ПСЖ относительно трансфера Неймара. Парижский клуб не будет препятствовать нападающему покинуть Францию в случае поступления хорошего предложения.
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