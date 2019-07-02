"Неймар ризикує не дограти навіть до 30-ти років", – Зе Роберто розкритикував зіркового бразильця

Легенда бразильського футболу Зе Роберто дав кілька порад своєму відомому земляку.

"Він повинен радикальним чином змінити своє життя і взятися за голову. Зараз він втрачає ідеальний момент, щоб зробити крок вперед у своїй кар'єрі. Завдяки його таланту, він повинен взяти на себе роль головного героя.

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Якщо Неймар продовжить в тому ж дусі, він не дограє до 30 років", – наводить слова Зе Роберто A Bola.

Нагадаємо, Неймар нещодавно потрапив у секс-скандал, в якому форварда ПСЖ звинуватили у згвалтуванні. Також, кілька місяців тому, 27-річний бразилець отримав шквал критики за удар вболівальника після поразки у фіналі Кубка Франції.

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