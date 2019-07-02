"Неймар рискует не доиграть даже до 30-ти лет", – Зе Роберто раскритиковал звездного бразильца

Легенда бразильского футбола Зе Роберто дал несколько советов своему известному земляку.

"Он должен радикальным образом изменить свою жизнь и взяться за голову. Сейчас он теряет идеальный момент, чтобы сделать шаг вперед в своей карьере. Благодаря его таланту, он должен взять на себя роль главного героя.

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Если Неймар продолжит в том же духе, он не доиграет до 30-ти лет", – приводит слова Зе Роберто A Bola.

Напомним, Неймар недавно попал в секс-скандал, в котором форварда ПСЖ обвинили в изнасиловании. Также, несколько месяцев назад, 27-летний бразилец получил шквал критики за удар болельщика после поражения в финале Кубка Франции.

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