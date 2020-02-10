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Неймар публічно погодився на перехід в інший клуб

17:34 3999 Читать на русском
Неймар публічно погодився на перехід в інший клуб
Девід Бекхем та Неймар / Фото REX

Нападник ПСЖ Неймар поспілкувався з легендою англійського футболу Девідом Бекхемом в рамках шоу Otro. Не обійшлось без гучних заяв.

"У США – безліч можливостей, тому що в цій країні є багато інших видів спорту, номер 1, 2 або 3. Футбол розвивається дуже швидко, і вважаю, що МЛС має чудову можливість отримати великих гравців.

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Отже, пізніше я змушу тебе підписатись на аркуші паперу. А потім ми зробимо з нього контракт з Інтер Маямі на десять років. І багато платити тобі ми не збираємося", – сказав Бекхем Неймару.

"По руках. Я хочу цього. Я вже казав раніше, що буду грати там колись. Як я вже говорив, у мене є контракт з Девідом. Через кілька років я буду там. У нас спільні плани. Він мій президент", – відповів Неймар.

Варто відзначити, що розмова відбувалась у жартівливому тоні, але ж у кожному жарті є доля правди. Тому є усі шанси побачити колись зіркового бразильця у команді Девіда Бекхема.

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Теги
Трансфери Трансфери ПСЖ Девід Бекхем Девід Бекхем Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція МЛС
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