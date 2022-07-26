"Ох, я готовий до цього. Не можу сперечатися з тими, хто несе цілковиту маячню. Я більше не сприймаю критики, мене критикують із 13 років. Я дуже довго мовчав...

ПСЖ завершив японське турне розгромом з шістьма голами – Неймар оформив дубль і дотепно симулював на пенальті

Якщо говорити про те, з чим я не згоден, то повторю знову... На будь-яку дію слідує реакція. Можете говорити все, що бажаєте, але тоді слухайте те, чого не бажаєте чути", – написав Неймар у своєму Twitter.

Нагадаємо, цього літа 30-річний бразилець опинився у складній ситуації. ЗМІ постійно пишуть про бажання ПСЖ його позбутися. Сам Неймар не хоче покидати столицю Франції і налаштований довести, що його зарано списали.