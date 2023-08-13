ПСЖ вирішив повернути Мбаппе до першої команди, а от на Неймара очікує інша доля, повідомляє RMC Sport.

Сенсаційний поворот у справі Мбаппе – опальну суперзірку несподівано повертають у команду

Луїс Енріке та Луїш Кампуш вже повідомили нападнику, що не розраховують на нього, та дали згоду на трансфер бразильця в Аль-Хіляль. Сам Неймар начебто не проти змінити клуб, проте ще не дав згоди. Тим часом ПСЖ та Аль-Хіляль навіть домовились про суму трансферу, яка наразі не розголошується.

Додамо, що Неймар приєднався до ПСЖ у 2017 році за 222 мільйони євро. За шість років він зіграв за парижан лише у 173 матчах, в яких забив 118 голів та оформив 77 асистів. Transfermarkt оцінює нападника в 60 млн євро.

ПСЖ без Неймара і Мбаппе осоромився в першому турі Ліги 1 – пів команди новачків не врятували Луїса Енріке