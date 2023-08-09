Бразилець нещодавно повідомив керівництву паризького клубу, що хоче покинути столицю Франції. Неймар не проти повернутися в Барселону, втім, через фінансові труднощі каталонців такий трансфер їм не здійснити.

Барселона не збирається повертати Неймара – два фактори роблять перехід неможливим

Як повідомляє L'Équipe, представники Саудівської Аравії встановили перші контакти з оточенням бразильця. Неймару пропонують привабливий контракт зі збільшенням зарплатні майже в три рази. В ПСЖ нападник отримує 30 мільйонів, а Саудівська Аравія підвищить цю суму до 80 млн.

Неймар не виключає можливості переходу до саудівської ліги, але вважає за краще виступати у більш конкурентоспроможному чемпіонаті – він планує потрапити до заявки збірної Бразилії на ЧС-2026.

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