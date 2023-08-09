Неймара зваблює Саудівська Аравія – бразилець отримав пропозицію, від якої буде важко відмовитися
Нападник збірної Бразилії та ПСЖ Неймар став ціллю саудівських клубів.
Бразилець нещодавно повідомив керівництву паризького клубу, що хоче покинути столицю Франції. Неймар не проти повернутися в Барселону, втім, через фінансові труднощі каталонців такий трансфер їм не здійснити.
Барселона не збирається повертати Неймара – два фактори роблять перехід неможливим
Як повідомляє L'Équipe, представники Саудівської Аравії встановили перші контакти з оточенням бразильця. Неймару пропонують привабливий контракт зі збільшенням зарплатні майже в три рази. В ПСЖ нападник отримує 30 мільйонів, а Саудівська Аравія підвищить цю суму до 80 млн.
Неймар не виключає можливості переходу до саудівської ліги, але вважає за краще виступати у більш конкурентоспроможному чемпіонаті – він планує потрапити до заявки збірної Бразилії на ЧС-2026.