Форвард збірної Бразилії Неймар провів розкішний поєдинок проти Болівії, що допомогло йому побити один із чисельних рекордів Ліонеля Мессі.

Неймар здійснив 18 вдалих обіграшів у поєдинку проти Болівії, що стало новим рекордом відбіркових етапів чемпіонатів світу в зоні КОНМЕБОЛ, повідомляє Opta.

Бразилія – Болівія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Попереднім рекордсменом був Ліонель Мессі, який 15 разів вдало обіграв суперників у матчі 2011 року проти збірної Колумбії.

Зазначимо, що в активі Неймара дві результативні передачі в матчі проти Болівії, який завершився розгромною перемогою бразильців 5:0.

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