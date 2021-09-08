Неймар, Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія та Леандро Паредес не допоможуть ПСЖ у матчі 5-го туру проти Клермона.

Усі четверо гравців не зможуть зіграти за парижан через матчі Бразилії та Аргентини у рамках кваліфікації до ЧС-2022, повідомляє RMC Sport. Поєдинки відбудуться в ніч з 9 на 10 вересня, тоді як матч ПСЖ проти Клермона запланований на 11 вересня.

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Цікаво, що у Мессі є спеціальний пункт у контракті з парижанами – у виборі між інтересами клубу та збірної Ліонель може віддавати перевагу національній команді, зазначає Sport.es.

До слова, ПСЖ наразі є лідером чемпіонату Франції після 4 турів, маючи в активі 12 очок.

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