Паризький клуб, схоже, зможе розраховувати на Неймара і після 2022 року.

Неймар хоче залишитись в ПСЖ, повідомляє Mundo Deportivo. Парижани запропонують бразильцю новий контракт вже найближчими днями.

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Раніше Неймар нібито хотів повернутись в Барселону, щоб знову зіграти з Мессі. Ще однією причиною для відходу були напружені стосунки зі спортивним директором ПСЖ Леонардо, але останнім часом вони значно покращились. Самі французи хочуть зберегти Неймара, адже бояться втратити одразу дві головні бойові одиниці – Мбаппе активно сватають в Реал, а бразильця – в Барсу.

Нинішня угода 28-річного Неймара з клубом розрахована до літа 2022 року. У поточному розіграші Ліги 1 бразилець провів 7 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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