ПСЖ не матиме змоги підписати Ліонеля Мессі у нинішніх умовах, навіть якщо аргентинець дістанеться парижанам на правах вільного агента, повідомляє французький журналіст Жульєн Лоуренс у Twitter.

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Для утримання Мессі, Неймара та Мбаппе керівництву ПСЖ доведеться витрачати понад 150 млн євро на рік, що клуб не зможе собі дозволити. Раніше, чинний чемпіон Франіції наголосив, що не має наміру прощатись ні з Кіліаном, ні з бразильцем.

Нагадаємо, у Мессі влітку завершується контракт з Барсою, і ЗМІ називають ПСЖ одним із фаворитів на форварда.

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