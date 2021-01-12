Парижский клуб, похоже, сможет рассчитывать на Неймара и после 2022 года.

Неймар хочет остаться в ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo. Парижане предложат бразильцу новый контракт уже в ближайшие дни.

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Ранее Неймар якобы хотел вернуться в Барселону, чтобы снова сыграть с Месси. Еще одной причиной для ухода были напряженные отношения со спортивным директором ПСЖ Леонардо, но в последнее время они значительно улучшились. Сами французы хотят сохранить Неймара, ведь боятся потерять сразу двух главных боевых единиц – Мбаппе активно сватают в Реал, а бразильца – в Барсу.

Нынешнее соглашение 28-летнего Неймара с клубом рассчитано до лета 2022 года. В текущем розыгрыше Лиги 1 бразилец провел 7 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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