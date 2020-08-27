"Дуже важливо мати такого суперника в Ла Лізі, як Барселона, зокрема для Реала. Це робить обидві команди кращими. Раніше така боротьба була між Роналду і Мессі. Той факт, що обидва грали в цих командах, зробив їх кращим. Це спонукало їх прогресувати і вигравати більше трофеїв, щоб здолати іншого. Те ж саме з боротьбою Реала і Барселони.

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Клуби завжди змагаються. Ось що повинно відбуватися між цими двома клубами. Зараз нехороший час для Барселони, це зрозуміло. Те, що погано для суперника, теоретично добре для іншого, але мені це не подобається. Мені ніколи не подобалося, коли подібне трапляється з будь-якої командою.

Я завжди говорив, що Барселона – дуже великий клуб. Вони не вороги. У мене завжди були прекрасні стосунки з їхніми президентами і радою директорів, з якими я зустрічався. До мене там завжди добре ставилися, і я намагався чинити так само з тими, хто приходив на наш стадіон. Зрозуміло, що Барселона переживає важкі часи, але, сподіваюся, вони впораються з цим.

Недобре, що така велика команда зіткнулася з подібною ситуацією, і я впевнений, що вони все подолають. Навіть якщо в деяких аспектах це добре для Реала, то мені все одно це не подобається.

Я хочу, щоб Барселона все виправила і продовжувала прославляти іспанський футбол. Я бажаю їм залишатися конкурентоспроможними і вигравати трофеї, коли вони, очевидно, не грають проти Реала", – наводить слова Кальдерона Goal.

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