Форвард ПСЖ Неймар не планирует покидать французский гранд в ближайшие несколько лет.

Журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил, что оптимизм спортивного директора ПСЖ Леонардо относительно нового контракта с Неймаром не является бесполезным.

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Отмечается, что стороны устно договорились о новом соглашении, которое рассчитано до лета 2026 года, еще месяц назад – осталось согласовать некоторые детали и подписать все необходимые бумаги.

К слову, Неймар в текущем сезоне провел лишь 21 матч в составе ПСЖ, отметившись 13 голами и 8 ассистов, а также был дважды удален, попадая в скандалы во французском первенстве.

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