Неймар бойкотував тренування ПСЖ – чергові вибрики скандального бразильця

Нападник ПСЖ Неймар вкотре продемонстрував свій непростий характер.

Останнім часом бразилець дещо заспокоївся зі своїм бажанням покинути паризький клуб, але це не заважає йому регулярно демонструвати все нові та нові витівки. Нещодавно Неймар "наїхав" на ПСЖ після поразки від Борусії Д у Лізі чемпіонів, а тепер стало відомо про ще один інцидент.

Після поєдинку Кубка Франції проти Діжона, який 12 лютого завершився з рахунком 6:1 на користь парижан, Томас Тухель ненароком розлютив свого підопічного. Тренер зізнався, що не хоче ризикувати Неймаром у матч ЛЧ проти Борусії, якщо той остаточно не залікує пошкодження. У тій грі з Діжоном бразилець участі не брав.

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Форвард настільки обурився заявою тренера, що наступного дня не придумав нічого кращого, ніж банально відмовитися виходити на тренування. "Я сьогодні відпочиваю", – відповів нападник одноклубникам, інформує L'Equipe.

До слова, у поєдинку проти Бордо Неймар отримав червону картку вже у компенсований час. Одразу ж з'явилися чутки, що таким чином бразилець звільнив собі час для поїздки на карнавал у Ріо.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ із Барселони влітку 2017-го за 222 млн євро. Цей трансфер досі залишається рекордним в історії світового футболу.

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