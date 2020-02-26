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Неймар бойкотировал тренировку ПСЖ – очередные выходки скандального бразильца

13:55 168 Читати українською
Неймар бойкотировал тренировку ПСЖ – очередные выходки скандального бразильца
Томас Тухель и Неймар / ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар в очередной раз продемонстрировал свой непростой характер.

В последнее время бразилец несколько успокоился со своим желанием покинуть парижский клуб, но это не мешает ему регулярно демонстрировать все новые и новые выходки. Недавно Неймар "наехал" на ПСЖ после поражения от Боруссии Д в Лиге чемпионов, а теперь стало известно о еще одном инциденте.

После поединка Кубка Франции против Дижона, который 12 февраля завершился со счетом 6:1 в пользу парижан, Тухель случайно разозлил своего подопечного. Тренер признался, что не хочет рисковать Неймаром в матче ЛЧ против Боруссии, если тот окончательно не залечит повреждение. В той игре с Дижоном бразилец не участвовал.

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Форвард настолько возмутился заявлением тренера, что на следующий день не придумал ничего лучше, чем банально отказаться выходить на тренировку. "Я сегодня отдыхаю", – ответил нападающий одноклубникам, информирует L'Equipe.

К слову, в поединке против Бордо Неймар получил красную карточку уже в компенсированное время. Сразу же появились слухи, что таким образом бразилец освободил себе время для поездки на карнавал в Рио.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 млн евро. Этот трансфер до сих пор остается рекордным в истории мирового футбола.

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