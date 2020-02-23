У Москві "Кубок легенд" завершився скандалом – українець покарав росіян у фіналі і вилаявся через упереджене суддівство

Дванадцятий розіграш міжнародного "Кубка легенд" у столиці Росії завершився гучним скандалом та поразкою господарів у фіналі.

Сьогодні, 23 лютого, на московській малій спортивній арені "Лужники" завершився 12-ий "Кубок Легенд". До цього його 11 разів вигравали господарі – збірна Росії. Тамтешні вболівальники розраховували, що ця серія триватиме і надалі, тим більше, що домашні стіни допомагають не лише метафорично, а й цілком реально.

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Цього року організатори внесли зміни в формат змагання. Вперше за трофей боролися не 6, а 8 команд футбольних зірок минулих. За титул боролися збірні Росії, Іспанії, Португалії, Туреччини, Німеччини, Франції, Нідерландів та Збірна Зірок. Найбільше нас цікавить остання, адже у складі цієї команди виступав Андрій Воронін. Компанія у екс-форварда збірної України була більш, ніж солідною: екс-гравець Шахтаря і Дніпра Стіпе Плетікоса, чемпіони світу Марко Матерацці та Крістіан Дзаккардо, легендарні Вільям Галлас, Йосі Бенаюн, Хав'єр Савіола та ще низка зірок, які були кумирами уболівальників ще якихось 10 років тому.

За два дні запеклих баталій команди визначили підсумковий розподіл: третє місце посіла Іспанія, четверте – Німеччина, п'яте – Португалія, шосте – Франція, сьоме – Туреччина, восьме – Нідерланди. Визначити переможця ж належало господарям та Збірній Зірок. І отут почалося найцікавіше. Рахунок відкрив Хав'єр Савіола. Потім перевагу зірок збільшив Вільям Галлас. Скоротив розрив в рахунку Дмитро Алєнічев. Втім, незабаром Крістіан Дзаккардо знову довів відрив гостей до двох м'ячів. Після цього другий гол росіян забив Костянтин Головський. Четвертий гол у зірок забив Івіца Оліч, на що Денис Колодін відповів дублем. На перерву команди пішли за рахунку 4:4. У другому таймі Андрій Воронін вивів гостей вперед, але Колодін знову зрівняв рахунок, оформивши хет-трик. Переможний гол забив Оліч.

Здавалося нічого незвичного – стандартна для товариського турніру надрезультативна перестрілка. Проте цей фінал запам'ятається зовсім не цим. І навіть не тим, що росіяни вперше не змогли перемогти у Кубку легенд. Європейським зіркам дали наповну відчути, що таке "домашнє суддівство". Олександра Пономарьова, до речі, рефері ФІФА, не приховувала своїх намірів допомогти співвітчизникам, що не подобалося ні футболістам, ні глядачам на трибунах, ні уболівальникам перед екранами телевізорів. Фани засипали офіційні сторінки турніру у соцмережах гнівними коментарями – на їхню думку, такими методами перемагати не можна.

Апогеєм скандалу стало вилучення Йосі Бенаюна, точніше те, що відбулося після цього. Згодом Йон-Арне Ріісе щось сказав арбітру і теж отримав червону. Після цього норвежець дав знак партнерам – і всі футболісти Збірної Зірок пішли у роздягальню. Залишився тільки капітан Ярі Літманен, який намагався домовитися про продовження матчу. Матч таки продовжили, але це лише додало скандальності. За рахунку 6:5 на користь Зірок збірна Росії забила м'яч у відповідь, коли на табло вже сплинув час. Олександра Пономарьова зарахувала гол. Розпочалася палка дискусія між організаторами, зірками, суддями і збірною Росії.

Прозвучала пропозиція провести серію пенальті, але зірки відмовилися і просто запропонували віддати перемогу на турнірі збірній Росії. Про це навіть оголосив диктор по стадіону, що викликало незадоволений гул уболівальників на трибунах. "Нам запропонували два варіанти: або бити пенальті, або Росія виграла турнір. Ми погодилися, що Росія виграла турнір. Ми пенальті бити не будемо. За рахунком виграли ми, а програли, виходить, теж ми", – пояснив рішення своєї команди Андрій Воронін.

Хоча коментар екс-форварда збірної України не для ЗМІ був куди емоційнішим: "Матч закінчився, а вони грають і забивають. Це п**дець б**ть повний". Ще 10 хвилин після оголошення про перемогу Росії йшли переговори. І в підсумку домовилися, що Збірна Зірок перемогла і в матчі, і на турнірі.

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