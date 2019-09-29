Невілл звинуватив Гвардіолу у брехні щодо трансферної політики Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що клуб не має ресурсів для підписання нових гравців, чим викликав обурення у легенди МЮ Гарі Невілла.

"Потрібно розраховувати, що Сіті буде витрачати гроші в січні. Потім почув заяву Гвардіоли, що у них немає грошей. Але ж у них їх більше, ніж у всіх інших.

"У нас немає грошей", – Гвардіола розповів про плани Манчестер Сіті на трансферному ринку

Півтори роки тому в січні вони купили Емеріка Ляпорта. Відчуваю, що їм знову доведеться зробити щось подібне.

Їхнього складу не вистачить на Лігу чемпіонів і АПЛ, і Гвардіола це прекрасно знає. Він знає стандарти більше, ніж будь-хто інший", – цитує Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, після 7-ми турів АПЛ Манчестер Сіті перебуває на другій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 5 очок.

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