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"У нас немає грошей", – Гвардіола розповів про плани Манчестер Сіті на трансферному ринку

19:05 328 Читать на русском
"У нас немає грошей", – Гвардіола розповів про плани Манчестер Сіті на трансферному ринку
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола сказав, що клуб не буде купувати нових футболістів під час зимового трансферного вікна.

"Це не моя справа, але в січні ми не плануємо купувати гравців. У нас не було грошей на великі трансфери влітку, тому не буде і взимку.

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Будемо покладатися на вже наявних футболістів. У нас є Тейлор Харвуд-Белліс, Ерік Гарсія і хлопці з академії. Це молоді і талановиті гравці, і ми можемо на них розраховувати.

Венсан Компані – неймовірна людина. Він був дуже корисним для мене і всього клубу, але він вирішив піти в Андерлехт. Нам потрібно рухатися далі", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Додамо, що травми гравців оборони на старті нинішнього сезону змусили іспанського фахівця використовувати опорного хавбека Фернандінью як захисника.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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