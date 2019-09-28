"У нас немає грошей", – Гвардіола розповів про плани Манчестер Сіті на трансферному ринку

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола сказав, що клуб не буде купувати нових футболістів під час зимового трансферного вікна.

"Це не моя справа, але в січні ми не плануємо купувати гравців. У нас не було грошей на великі трансфери влітку, тому не буде і взимку.

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Будемо покладатися на вже наявних футболістів. У нас є Тейлор Харвуд-Белліс, Ерік Гарсія і хлопці з академії. Це молоді і талановиті гравці, і ми можемо на них розраховувати.

Венсан Компані – неймовірна людина. Він був дуже корисним для мене і всього клубу, але він вирішив піти в Андерлехт. Нам потрібно рухатися далі", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Додамо, що травми гравців оборони на старті нинішнього сезону змусили іспанського фахівця використовувати опорного хавбека Фернандінью як захисника.

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