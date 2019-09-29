Невилл обвинил Гвардиолу во лжи относительно трансферной политики Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не имеет ресурсов для подписания новых игроков, чем вызвал возмущение в легенды МЮ Гари Невилла.

"Нужно рассчитывать, что Сити будет тратить деньги в январе. Затем услышал заявление Гвардиолы, что у них нет денег. Но у них их больше, чем у всех остальных.

"У нас нет денег", – Гвардиола рассказал о планах Манчестер Сити на трансферном рынке

Полтора года назад в январе они купили Эмерика Ляпорта. Чувствую, что им снова придется сделать нечто подобное.

Их состава не хватит на Лигу чемпионов и АПЛ, и Гвардиола это прекрасно знает. Он знает стандарты больше, чем кто-либо другой", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, после 7-ми туров АПЛ Манчестер Сити находится на второй строчке, отставая от Ливерпуля на 5 очков.

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