"Всі ми знаємо, що в світі футболу може відбутися все що завгодно. Це Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля – велика гра.

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Думаю, що манкуніанці незадоволені своїми останніми результатами. Але ми знаємо, що вони завжди, перебуваючи в будь-якій формі, можуть зробити щось неймовірне. Ми вже бачили це.

Ліверпуль спробує зосередитись на собі. Звичайно, побачимо все після закінчення 90 хвилин", – цитує Клоппа Goal.

Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль в рамках 9-го туру АПЛ 24 жовтня, початок о 18:30.

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