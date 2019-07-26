ФІФА зняла фільм про перемогу юнацької збірної України на чемпіонаті світу

Юнацька збірна України стала головним героєм фільму від ФІФА.

ФІФА опублікувала міні-фільм про юнацький чемпіонат світу-2019, який відбувався у Польщі. У стрічці показаний хід мундіалю з коментарями дійових осіб світової першості.

Булеца опинився у списку майбутніх зірок Європи за версією World Soccer

Фільм закінчується словами українського півзахисника Сергія Булеци, перемогою юнацької збірної України у фіналі та нагородженням команди Олександра Петракова.

Нагадаємо, збірна України U-20 перемогла на чемпіонаті світу-2019, який відбувався у Польщі. У фіналі українські футболісти здолали одноліток з Південної Кореї.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону