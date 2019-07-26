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ФІФА зняла фільм про перемогу юнацької збірної України на чемпіонаті світу

20:13 445 Читать на русском
ФІФА зняла фільм про перемогу юнацької збірної України на чемпіонаті світу
Збірна України U-20 / Фото FIFA

Юнацька збірна України стала головним героєм фільму від ФІФА.

ФІФА опублікувала міні-фільм про юнацький чемпіонат світу-2019, який відбувався у Польщі. У стрічці показаний хід мундіалю з коментарями дійових осіб світової першості.

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Фільм закінчується словами українського півзахисника Сергія Булеци, перемогою юнацької збірної України у фіналі та нагородженням команди Олександра Петракова.

Нагадаємо, збірна України U-20 перемогла на чемпіонаті світу-2019, який відбувався у Польщі. У фіналі українські футболісти здолали одноліток з Південної Кореї.

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