ФІФА зняла фільм про перемогу юнацької збірної України на чемпіонаті світу

Україна — 20:00 5289
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Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка України
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Реал знайшов для Луніна ще два варіанти продовження кар'єри, – ЗМІІспанія — 17:52 3477
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Динамо, Зоря та Десна не мають наміру транслювати матчі на ТК Футбол попри рішення про єдиний телепулУкраїна — 17:25 2297
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Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"Іспанія — 15:40 7860
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Циганков повернувся у загальну групу Динамо перед матчем проти Шахтаря – троє інших гравців не тренуються з командоюСуперкубок України — 12:50 1108