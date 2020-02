"Неизвестное Динамо": закулисье команды, о котором вы не догадывались, уникальный фильм и немного спойлеров

"Футбол 24" посетил допремьерный показ первой серии документального фильма "Неизвестное Динамо" и рассказывает о своих впечатлениях от ленты.

Украинский футбол не для болельщиков. Клубы живут для своего владельца, пока владелец готов финансировать "игрушку", а любой интерес извне там воспринимают враждебно. Динамо, как самый популярный футбольный бренд страны, в авангарде этого явления.

Нового тренера представляют без предупреждения перед двумя корреспондентами, футболисты после неудачных матчей убегают от комментариев, наставники в страхе раскрыть секреты тренировочного процесса отбиваются общими фразами, а журналистов приравнивают к агентам других клубов.

На фоне всего этого двухсерийный фильм "Неизвестное Динамо" уникален. Автору идеи и руководителю проекта Роману Бебеху удалось убедить Игоря Суркиса и Александра Хацкевича впустить во внутреннюю кухню сторонние камеры. Последнее слово в таких ситуациях за главным тренером – белорусский специалист после долгих раздумий согласился.

Президент Динамо Ігор Суркіс позитивно оцінив проект #НевідомеДинамо

Більш ніж 200 годин відео опрацьовано.

Максимальний доступ до команди впродовж місяця.

Перша серія на Youtube-каналі Динамо в понеділок 24 лютого о 19:00.

Сподіваюсь Вам теж зайде #динамоКиїв

Проект стартовал перед началом сезона-2019/20 – съемочная группа везде сопровождала команду около месяца. В объектив попали контрольные матчи с Оболонью и Колосом, Суперкубок Украины против Шахтера, двухматчевая дуэль в Лиге чемпионов с Брюгге.

"В течение месяца мы посетили 90% тренировок Динамо, отсняли 200 часов видео. Было очень тяжело. Нам поставили условие, что вся информация, которую мы получаем таким образом, никуда не должна выходить. Мы все видели, все знали, но ничего не рассказывали. Это нельзя было выдавать сразу. У нас была договоренность, что фильм выйдет после Нового года", – говорит Роман Бебех.

"Неизвестное Динамо" откроет зрителям очень много интересного и необычного. Авторам удалось заснять выборы капитана, закрытые тренировки, атмосферу в автобусе и самолете, закулисье Суперкубка Украины. Но самые уникальные кадры – Александр Хацкевич у тактической доски.

Если кто-то вдруг сомневался – в Динамо есть теоретические занятия, а установка на игру не сводится к "камон плэй". У вас будет возможность почувствовать себя на месте футболиста. Впрочем, не стоит ожидать нестандартных идей и глубокого анализа от тренера. То, что попало в объектив, вряд ли сформирует Александру Хацкевичу образ гения, новатора или тактического гика.

Особое внимание привлекает сюжет из раздевалки во время Суперкубка Украины, который, кстати, специально для "Неизвестного Динамо" отдельно прокомментировал Виктор Вацко. Мотивационная речь Хацкевича, настрой футболистов, разбор полетов в перерыве – это все никогда раньше не доходило до простого болельщика.

Благодаря победе над Шахтером первая серия завершилась на мажорной ноте. Она понравилась и игрокам Динамо, и Игорю Суркису. Во второй серии в центре внимания будет проигрышная дуэль с Брюгге в Лиге чемпионов. Возможно, там будет больше напряженных кадров. Типа тех, которые недавно презентовал 2+2.

"Сначала была идея, чтобы этот проект продолжался в течение всего сезона. Но сезон у Динамо вышел не самый лучший. Поэтому на определенном этапе мы остановились. Договоренность была с Александром Хацкевичем, затем команду возглавил Алексей Михайличенко. Он также дал добро, но пошли плохие результаты, и мы поняли, что можем ему мешать в той ситуации. Он не был против, просто сама ситуация не подталкивала к тому, чтобы продолжать", – так Роман Бебех объяснил, почему все ограничилось двумя сериями.

Авторы фильма избегают как критики, так и комплиментов в ленте, только нейтральные дополнения. Камеры переносят зрителя внутрь клуба и позволяют самому составить впечатление. Некоторые эпизоды вызывают удивление, некоторые – скептическую улыбку, некоторые – сопереживание. В целом болельщики получат много информации, которая при других условиях никогда бы не стала публичной.

Конечно, "Неизвестное Динамо" по всем параметрам уступает похожим по тематике сериалам от Netflix (First team: Juventus) и Amazon (All or Nothing: Manchester City), но в украинском футболе это большой прорыв.

Наши футболисты не являются медийными персонами: не умеют красиво говорить, смущаются перед камерой. Однако в итоге из кадров фильма к ним возникает симпатия. Для Динамо эта история однозначно положительная. По словам Романа Бебеха, не было требований вырезать из фильма какие-либо моменты. Клуб заработал уважение за смелость, поборол свой страх открыться глазам болельщиков и журналистов.

Первая серия документального фильма "Неизвестное Динамо" выйдет на официальном YouTube-канале Динамо 24 февраля в 19:00, а вторая – 2 марта в то же время. Телевизионная версия фильма появится в эфире одного из национальных телеканалов.