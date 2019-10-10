Netflix випустить стрічку про Роберто Баджо

Корпорація Netflix у співпраці з італійською компанією Mediaset зніме 7 фільмів, один із яких буде присвячено легендарному форварду збірної Італії Роберто Баджо.

Спільна американо-італійська стрічка про "Божественного Хвостика" повинна вийти в 2020 році, повідомляє Reuters.

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Наразі відомо, що сценарій кінокартини буде заснований на біографічній книзі Рафаеле Наппі. Головну роль у фільмі виконає італійський актор Андреа Арканджелі. Крім того, Netflix планує зняти також ще один фільм, присвячений кальчо. Найімовірніше, його основною темою стануть італійські тіфозі.

Роберто Баджо є одним із найяскравіших італійських гравців 80-х-початку 2000-х. Він захищав кольори Віченци, Фіорентини, Ювентуса, Мілана, Болоньї, Інтера та Брешії. Він здобув "Золотий м'яч-1993", а в складі збірної Італії став віце-чемпіоном світу рік потому.

"Мені наклали 220 швів. Я благав маму, щоб вона мене вбила, якщо любить". Правила життя Роберто Баджо