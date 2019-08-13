Українська кінокомпанія зняла фільм про Базилевича

Українські любителі футболу невдовзі зможуть побачити фільм про Олега Базилевича.

Українська кінокомпанія Магіка-фільм завершила зйомки повнометражного фільму про легендарного українського гравця та тренера Олега Базилевича. Наразі невідомо, коли стрічка з'явиться у відкритому доступі.

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Нагадаємо, Базилевич під час ігрової кар'єри виступав за Шахтар, Динамо та Чорноморець. Під час тренерської діяльності нападник також очолював обидва гранди українського футболу.

Крім того, Базилевич тренував Пахтакор, Зорю, ЦСКА та інші клуби. Також екс-футболіст був тренером збірної України. Базилевич пішов з життя у жовтні минулого року.

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