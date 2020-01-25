Нестеров дебютним голом приніс перемогу Мезекевешду, Петряк не допоміг Фехервару обіграти Гонвед

Відбулись чергові матчі 17-го туру чемпіонату Угорщини, в яких зіграли й українські легіонери. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 17-й тур

Мезекевешд – Кішварда – 1:0

Гол: Нестеров, 18

Вилучення: Симович, 45 (Кішварда)

Залаегерсег – ДВТК – 1:3

Голи: Бобаль, 47, (пен.) – Бркович, 53, Полгар, 61, Хасані, 90+2

Капошвар – Академія Пушкаша – 1:1

Голи: Надь, 20 – Мебрахту, 15

Вилучення: ван Нієфф, 69

Фехервар – Гонвед – 0:0

Вилучення: Алії, 90+1

Мезекевешд мінімально обіграв Кішварду. Героєм зустрічі став українець Андрій Нестеров, який на 18 хвилині відзначився єдиним голом в поєдинку. Додамо, що Мезекевешд другу половину грав у більшості через вилучення Симовича. ДВТК з Шестаковим у складі обіграв Залаегерсег, відігравшись впродовж зустрічі. Бобаль відкрив рахунок з пенальті на початку другого тайму, однак голи Брковича, Полгара та Хасані принесли клубу українця перемогу (Шестаков відіграв увесь матч).

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Академія Пушкаша з Фаворовим розійшлась миром з Капошваром Якиміва. Команди обмінялись голами в першій половині, на забитий м'яч Мебрахту результативно відповів Надь. Академія Пушкаша догравала поєдинок в меншості через вилучення ван Нієффа.

Фехервар Петряка ще більше відпустив Ференцварош у боротьбі за чемпіонство. Команди так і не змогли відзначитись голами, хоча Фехервар догравав гру в більшості. Додамо, що Петряк вийшов у стартовому складі, проте був замінений вже на 59 хвилині.

Таким чином, Фехервар залишився з 33 пунктами та відстає на 6 очок від Ференцвароша (команда Реброва має гру в запасі). Зовсім поруч перебуває Мезекевешд – третя сходинка та 31 заліковий бал. Академія Пушкаша набрала 26 очок та перебуває на четвертому місці.

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