toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - ЛЕХ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Нестеров дебютним голом приніс перемогу Мезекевешду, Петряк не допоміг Фехервару обіграти Гонвед

20:41 87 Читать на русском
Нестеров дебютним голом приніс перемогу Мезекевешду, Петряк не допоміг Фехервару обіграти Гонвед
Андрій Нестеров / фото з відкритих джерел

Відбулись чергові матчі 17-го туру чемпіонату Угорщини, в яких зіграли й українські легіонери. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 17-й тур

Мезекевешд – Кішварда – 1:0

Гол: Нестеров, 18

Вилучення: Симович, 45 (Кішварда)

Залаегерсег – ДВТК – 1:3

Голи: Бобаль, 47, (пен.) – Бркович, 53, Полгар, 61, Хасані, 90+2

Капошвар – Академія Пушкаша – 1:1

Голи: Надь, 20 – Мебрахту, 15

Вилучення: ван Нієфф, 69

Фехервар – Гонвед – 0:0

Вилучення: Алії, 90+1

Мезекевешд мінімально обіграв Кішварду. Героєм зустрічі став українець Андрій Нестеров, який на 18 хвилині відзначився єдиним голом в поєдинку. Додамо, що Мезекевешд другу половину грав у більшості через вилучення Симовича. ДВТК з Шестаковим у складі обіграв Залаегерсег, відігравшись впродовж зустрічі. Бобаль відкрив рахунок з пенальті на початку другого тайму, однак голи Брковича, Полгара та Хасані принесли клубу українця перемогу (Шестаков відіграв увесь матч).

Ференцварош Реброва розгромив Пакш – Зубков оформив дубль та є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату

Академія Пушкаша з Фаворовим розійшлась миром з Капошваром Якиміва. Команди обмінялись голами в першій половині, на забитий м'яч Мебрахту результативно відповів Надь. Академія Пушкаша догравала поєдинок в меншості через вилучення ван Нієффа.

Фехервар Петряка ще більше відпустив Ференцварош у боротьбі за чемпіонство. Команди так і не змогли відзначитись голами, хоча Фехервар догравав гру в більшості. Додамо, що Петряк вийшов у стартовому складі, проте був замінений вже на 59 хвилині.

Таким чином, Фехервар залишився з 33 пунктами та відстає на 6 очок від Ференцвароша (команда Реброва має гру в запасі). Зовсім поруч перебуває Мезекевешд – третя сходинка та 31 заліковий бал. Академія Пушкаша набрала 26 очок та перебуває на четвертому місці.

Шахтар виграв свій перший матч у 2020 році – дебюти українців, спалахи Коноплянки і нового форварда

blog_ava
Ворскла здійснила неймовірний камбек у спарингу проти Лодзі – полтавці розгромно "горіли" до перерви
17:02
2558
Теги
Андрій Якимів Андрій Якимів Мезекевешд Мезекевешд Українці за кордоном Фехервар Фехервар Академія Пушкаша Академія Пушкаша Угорщина Світ Андрій Нестеров Андрій Нестеров Іван Петряк Іван Петряк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
48
хв
Торіно
21:45
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук