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Нестеров дебютным голом принес победу Мезекевешду, Петряк не помог Фехервару обыграть Гонвед

20:44 35 Читати українською
Нестеров дебютным голом принес победу Мезекевешду, Петряк не помог Фехервару обыграть Гонвед
Андрей Нестеров / фото из открытых источников

Состоялись очередные матчи 17-го тура чемпионата Венгрии, в которых сыграли и украинские легионеры. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2019/20, 17-й тур

Мезекевешд – Кишварда – 1:0

Гол: Нестеров, 18

Удаление: Симович, 45 (Кишварда)

Залаэгерсег – ДВТК – 1:3

Голы: Бобаль, 47, (пен.) – Бркович, 53, Полгар, 61, Хасани, 90+2

Капошвар – Академия Пушкаша – 1:1

Голы: Надь, 20 – Мебрахту, 15

Удаление: ван Ниефф, 69

Фехервар – Гонвед – 0:0

Удаление: Алии, 90+1

Мезекевешд минимально обыграл Кишварду. Героем встречи стал украинец Андрей Нестеров, который на 18 минуте отличился единственным голом в поединке. Добавим, что Мезекевешд вторую половину играл в большинстве после удаления Симовича. ДВТК с Шестаковым в составе обыграл Залаэгерсег, отыгравшись по ходу встречи. Бобаль открыл счет с пенальти в начале второго тайма, однако голы Брковича, Полгара и Хасани принесли клуба украинца победу (Шестаков отыграл весь матч).

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Академия Пушкаша с Фаворовым разошлась миром с Капошваром Якимива. Команды обменялись голами в первой половине, на забитый мяч Мебрахту результативно ответил Надь. Академия Пушкаша доигрывала поединок в меньшинстве после удаления ван Ниеффа.

Фехервар Петряка еще больше отпустил Ференцварош в борьбе за чемпионство, потеряв очки с Гонведом. Команды так и не смогли отличиться голами, хотя Фехервар доигрывал игру в большинстве. Добавим, что Петряк вышел в стартовом составе, однако был заменен уже на 59 минуте.

Таким образом, Фехервар остался с 33 пунктами и отстает на 6 очков от Ференцвароша (команда Реброва имеет игру в запасе). Совсем рядом находится Мезекевешд – третья строчка и 31 зачетный балл. Академия Пушкаша набрала 26 очков и находится на четвертом месте.

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Украинцы за рубежом Мир Венгрия Андрей Якимив Андрей Якимив Мезекевешд Мезекевешд Фехервар Фехервар Академия Пушкаша Академия Пушкаша Андрей Нестеров Андрей Нестеров Иван Петряк Иван Петряк
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