Шахтар виграв свій перший матч у 2020 році – дебюти українців, спалахи Коноплянки і нового форварда

Шахтар переграв Лех (1:0) у дебютному для лідера УПЛ поєдинку в новому році. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 25 січня 2020

Шахтар – Лех – 1:0

Гол: Кривцов, 50

Шахтар: Пятов (О. Шевченко, 46, (Трубін, 67)) – Болбат (Кірюханцев, 67), Кривцов, Матвієнко (Хочолава, 62), Ісмаїлі (Сіпріано, 62)– Степаненко (Антоніо, 62), Патрік (А. Бондаренко, 62) – Тете (Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 67), Тайсон (Коноплянка, 46) – Мораєс (Фернандо Педро, 46 (Сікан, 82))

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Лех стартував о 16:30 за київським часом. Це перша гра для команди Каштру в 2020 році. Лех же уже провів один спаринг, зігравши внічию з румунською Астрою (0:0). Познанський клуб зустрічався з донеччанами рік тому. Тоді лідери чемпіонату України здобули розгромну перемогу (3:0) – Манор Соломон забив дебютний м'яч, відзначилися також Жуніор Мораєс і Ларрі Кайоде (останнього вже нема в команді).

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На першу гру в новому році Каштру випустив основу, яка грала більшість матчів восени. У Леха вийшов український лівий захисник Володимир Костевич, проти якого діяли Болбат з Тете, рідше – Марлос. Бразильці заводили атаки, але постійно бракувало ключового пасу, відповідно команди обійшлися без ударів у перші хвилин 15. Южвяк пробив на 17-й, але такий постріл не мав жодних шансів стати гольовим. Згодом Лех спробував забити здалеку. Рикошет від захисника не спантеличив Пятова. "Гірники" не застосували пресинг на чужій половині, однак познанцям це не особливо допомагало – з переходом в атаки починалися великі труднощі.

Перше влучання у площину воріт також за поляками. Навіс зі штрафного, удар під поперечину, Пятов на місці. Мораєс дуже грубо ззаду наступив на ногу супернику. Це жовта картка, але активному Южвяку від цього не легше – страждає правий вінгер на газоні. І знову Шахтар програє боротьбу на другому поверсі після штрафного. Капітан Леха Рогне високо піднятою ногою пробив над воротами. Костевич готувався прийняти закидання у володіння Пятова, але Болбат в останню мить майстерно зірвав цей задум головою. Тайсон, як і Марлос та Тете, багато обводять суперників. Капітан Шахтаря заробив стандарт і пробив здалеку – надто високо.

Тете класно прорізав захист на дриблінгу і віддав Болбату. Захисник самовіддано заблокував удар. Після подачі кутового Патрік зіграв на підбиранні – воротар Леха не відразу приборкав снаряд. Ісмаїлі ледь не прорвався на ударну позицію вже ліворуч. Шахтар відчутно додав під завісу першого тайму. Костевич заробив кутовий у складній ситуації, але епізод завершився контрою "гірників". Тете прибрав екс-захисника Карпат ледь вловимим рухом і пробив під дальню стійку – оце вже було близько.

У перерві Каштру зробив декілька змін. Зокрема, Коваленко вийшов на місце Марлоса під нападниками, а натуралізований гравець збірної України перейшов на позицію Тете. Фернандо Педро, повернувшись з невдалої оренди в лісабонському Спортінгу, вийшов у напад замість Мораєса. Коноплянка замінив Тайсона. На 50-й Шахтар дуже легко забив. Болбат навісив, захисник Леха скинув під удар, а Кривцов спокійно покотив у порожній кутик. Коноплянка звів атаку лівим флангом. Завершував Коваленко, але його удар з кількох метрів встигли накрити оборонці. Коноплянка п'ятою поміж ніг суперника елегантно пустив у прорив Ісмаїлі – ефектно вийшло.

Закидання з глибини, ривок Фернандо, удар з меж штрафного – кутовий заробив імпровізований форвард, який раніше грав вінгера. Гарно виглядає 20-річний бразилець у нападі. На довгих ногах дає швидкість, відкривається під дальні передачі, здатен сам тягнути м'яч. Однак, як швидко спалахнув, так потім кудись загубився Фернандо і поступився місцем Сікану. На 62-й вийшов 19-річний хавбек Артем Бондаренко – дебютант з молодіжки. Лех прокинувся тільки після чергової серії замін "гірників". Костевич пробив здалеку. Олексій Шевченко не дрімав, уперше вступивши в гру за 20 хвилин другого тайму, а майже відразу після цього дав пограти юному вихованцю Шахтаря Трубіну.

Вакула і Кірюханцев, які прийшли з Маріуполя, дебютували на 67-й. Останній, щоправда, уже грав за донеччан кілька сезонів тому. Костевич класно викотив на фланг, простріл завершився слабким ударом – перевірка пильності Трубіна. Коноплянка активно грає на фланзі, зміщується в центр. Не можуть поляки відібрати у Євгена м'яч. Пухач з легкістю пройшов Вакулу і Кривцова. Йому ніхто не заважав, але 18-річний воротар Шахтаря виручив, за що отримав оплески від Даріо Срни. Назарій Муравський дебютує – 19-річний центрбек міняє Кривцова на 76-й. Продуктивний Костевич знову знайшов момент для пасу під удар – вище, але надто вже легко дають бити "гірники".

Муравський кілька разів впевнено підчищає за партнерами, а в одному з епізодів поляки сигналізували про гру українського таланта рукою. Суддя пенальті не дав. Коваленко, який до того накрутив 3-х оборонців, загубив розкішну нагоду ля контратаки, просто залишивши м'яч суперникам. Вакула на швидкості проходив Костевича, але Володимир дограв до кінця і виграв боротьбу. І знову український легіонер Леха класно грає. Перехопив неохайний пас Хочолави і пробив з-за меж штрафного – Трубін у грі. Бондаренко привіз момент для лехітів, але замість розіграшу пішов дальній удар і блок грузинського захисника.