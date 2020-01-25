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Ференцварош Реброва розгромив Пакш – Зубков оформив дубль та є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату

18:05 177 Читать на русском
Ференцварош Реброва розгромив Пакш – Зубков оформив дубль та є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату
Олександр Зубков / соцмережі

Ференцварош розбив Пакш в рамках 17-го туру (4:0), а одним з головних героїв став Олександр Зубков. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 17-й тур

Ференцварош – Пакш – 4:0

Голи: Зубков, 3, 65, Болі, 43, Ісаел, 51

Ференцварош дуже швидко відкрив рахунок в матчі: Токмач Нгуен прорвався лівим флангом (з підозрою на невеличкий офсайд) та прострілив вздовж воріт. М'яч після рикошету відскочив до Зубкова, який з правої пробив повз захисників та воротаря. До перерви Болі подвоїв перевагу, реалізувавши вихід віч-на-віч після класного пасу Шигера.

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В другій половині Ференцварош продовжив забивати. Спочатку Ісаел замкнув подачу зі штрафного, а крапку в матчі поставив Зубков, який з лінії штрафного без супротиву класно пробив під дальню стійку. Додамо, що Олександр провів на полі 70 хвилин, а Ігор Харатін відіграв увесь поєдинок.

Таким чином, Ференцварош збільшив свій відрив від Фехервара до 7 пунктів, набравши 39 очок та одноосібно очолюючи турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. Додамо, що цей дубль допоміг Зубкову піднятись у таблиці найкращих бомбардирів – в активі українця вже 7 голів, тоді як у лідера Фецешини – 8 забитих м'ячів.

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