Захисник Бетіса Ектор Бельєрін, орендований в Арсенала, чомусь переконаний, що війні Росії з Україною у світі футболу приділяють занадто багато уваги.

"Росію не допустили до чемпіонату світу... таке роками відбувається в інших частинах світу. Ця війна цікавить нас більше за інші, і я не думаю, що це справедливо.

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Можливо, це тому, що ці люди більше схожі на нас, ближчі нам і цей конфлікт може вплинути на нас в економічному плані й у дискурсі біженців. Але, наприклад, ми більше не говоримо про війну в Палестині, про ситуацію в Ємені, Іраку", – цитує Бельєріна Sport Face з посиланням на YouTube-канал La Media Inglesa.

Зауважимо, переважна більшість футбольного світу чітко усвідомлює, хто є добром і злом у цій війні, а тому підтримує Україну на гуманітарних та інформаційних фронтах.

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