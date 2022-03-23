Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч висловився про війну в нашій країні, не згадавши про те, хто є агресором.

"Складно говорити про війну. Я за мир і любов, через футбол хочу поширювати своє послання і свою енергію. Це те, що ми повинні робити.

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Те, що зараз трапилось, – трагедія. Такого не має бути, у 2022 році ми всі повинні вміти розв'язувати проблеми нормальним шляхом, а не війною", – цитує Ібрагімовіча TMW.

Нагадаємо, на 28-й день повномасштабного ганебного вторгнення Росії Україна продовжує мужньо захищати свої території, а на деяких ділянках фронту контратакує, знищуючи ворога.

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