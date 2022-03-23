Защитник Бетиса Эктор Бельерин, арендованный у Арсенала, почему-то уверен, что войне России с Украиной в мире футбола уделяют слишком много внимания.

"Россию не допустили к чемпионату мира... такое годами происходит в других частях света. Эта война интересует нас больше, чем другие, и я не думаю, что это справедливо.

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Возможно, это потому, что эти люди больше похожи на нас, более близки нам и этот конфликт может повлиять на нас в экономическом плане и в дискурсе беженцев. Но, к примеру, мы больше не говорим о войне в Палестине, о ситуации в Йемене, Ираке", – цитирует Бельерина Sport Face со ссылкой на YouTube-канал La Media Inglesa.

Заметим, подавляющее большинство футбольного мира ясно осознает, кто является добром и злом в этой войне, а потому поддерживает Украину на гуманитарных и информационных фронтах.