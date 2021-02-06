"Поява цієї інформації в медіа – це погано за своєю природою і може завдати шкоди, це очевидно. Не можу ігнорувати той факт, що людина, яка злила умови контракту, зробила це з поганими намірами.

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Це було зроблено з метою завдати шкоди, розколоти клуб ще більше в такі непрості часи. Думаю, дискусій з приводу цифр, вказаних в контракті, бути не повинно.

Критикувати цей контракт несправедливо, тому що Мессі не лише забиває голи, а й залучає спонсорів, ЗМІ, фанатів. Це нормальна угода, яку Мессі уклав з вигодою для себе. Потрібно зважувати все, що написано у цьому контракті", – цитує Рівалдо видання Sport.es.

Нагадаємо, видання El Mundo опублікувало скандальний документ із галактичними цифрами – аргентинець до кінця поточного сезону мав би заробити понад 555 мільйонів євро.

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