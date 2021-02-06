"Несправедливо критиковать контракт Месси – он привлекает спонсоров, фанатов и СМИ": Ривалдо стал на защиту аргентинца
Экс-звезда Барселоны Ривалдо поделился мыслями относительно истории с утечкой информации о контракте форварда каталонцев Лионеля Месси.
"Появление этой информации в медиа – это плохо по своей природе и может нанести вред, это очевидно. Не могу игнорировать от факт, что человек, сливший условия контракта, сделал это с плохими намерениями.
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Это было сделано в стремлении нанести ущерб, расколоть клуб ещё больше в столь непростые времена. Думаю, дискуссий по поводу цифр, указанных в контракте, быть не должно.
Критиковать этот контракт несправедливо, потому что Месси не только забивает голы, но и привлекает спонсоров, СМИ, фанатов. Это нормальное соглашение, которое Месси заключил с выгодой для себя. Нужно соизмерять всё, что написано в этом контракте", – цитирует Ривалдо издание Sport.es.
Напомним, издание El Mundo опубликовало скандальный документ с галактическими цифрами – аргентинец до конца текущего сезона должен заработать более 555 млн евро.
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