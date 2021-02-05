"Я був здивований. Я не бачу в цьому жодного сенсу або причини, не розумію, звідки в людях стільки зла, що вони готові копатися в чомусь настільки особистому.

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Жоден гравець не може бути вищим за клуб, але Лео дав Барселоні те, що жоден гравець ніколи не давав будь-якому іншому клубу.

Чи говорив я з Лео про цю ситуацію? Ні. Цією інформацією володіли чотири або п'ять осіб. Ми про це не говорили, я його ні про що не запитував. Це делікатні питання, і я вважаю за краще уникати їх, так само, як він уникав такого, коли у мене були схожі ситуації", – цитує Суареса Onda Cero.

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