Голкіпер Динамо Руслан Нещерет не допоможе київському клубу та молодіжній збірній України у найближчий час.

Воротар отримав травму плеча, повідомляє аналітик молодіжної збірної України Євген Гресь у своєму Facebook.

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Саме це стало причиною непотрапляння Нещерета до списка гравців молодіжної збірної України на товариський турнір Antalya Cup 2021. Деталі пошкодження голкіпера наразі невідомі, як і терміни реабілітації.

До слова, Нещерет провів 4 матчі у складі Динамо в усіх змаганнях, пропустивши 6 голів та втримавши ворота "сухими" у 1 поєдинку.

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