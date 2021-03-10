Нещерет вибув через травму на невизначений термін
Голкіпер Динамо Руслан Нещерет не допоможе київському клубу та молодіжній збірній України у найближчий час.
Воротар отримав травму плеча, повідомляє аналітик молодіжної збірної України Євген Гресь у своєму Facebook.
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Саме це стало причиною непотрапляння Нещерета до списка гравців молодіжної збірної України на товариський турнір Antalya Cup 2021. Деталі пошкодження голкіпера наразі невідомі, як і терміни реабілітації.
До слова, Нещерет провів 4 матчі у складі Динамо в усіх змаганнях, пропустивши 6 голів та втримавши ворота "сухими" у 1 поєдинку.
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